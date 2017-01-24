«Союзмультфильм» снимет сериал про Малыша и Карлсона

«Союзмультфильм» готовится снять сериал про дружбу Малыша и Карлсона. Сейчас студия ведет переговоры с наследниками писательницы Астрид Линдгрен по поводу продолжения.

Продюсеры «Союзмультфильм» рассказали, что это совместная инициатива: наследники шведской сказочницы высоко оценили созданных студией персонажей и сами предложили развить историю о Малыше.

Конечный формат проекта еще не определен, но «Союзмультфильм» выдвигает идею постановить сериал.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» также хочет снять продолжение своих знаменитых картин «Трое в Простоквашино» и «Котенок с улицы Лизюкова». А к чемпионату мира по футболу студия хочет выпустить сериал «Крылья победы».

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