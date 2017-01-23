В сети опубликовали фрагмент сиквела «На игле»

В сети появился фрагмент сиквела «На игле». В минутном ролике, который опубликовал журнал Empire, главный герой Марк Рентон спасается от Фрэнсиса Бегби, запрыгнув на крышу движущегося автомобиля.

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Добавим, что сиквел культового фильма «На игле» выйдет на экраны 8 марта 2017 года. В российском прокате фильм получил название «Т2: Трейнспоттинг». Знакомые по картине «На игле» герои на этот раз будут пробовать себя в порнобизнесе.

Режиссером стал Дэнни Бойл, который пригласил на главные роли прежний актерский состав: Юэн Макгрегор сыграет Марка Рентона, Юэн Бремнер — «Кочерыжку», Джонни Ли Миллер исполнит роль «Кайфола», а Роберт Карлайл — Фрэнсиса Бегби.

Известно, что сценарий сиквела основан на романе Ирвина Уэлша «Порно». Однако создатели картины не стали точно следовать первоисточнику из-за того, что актеры старше героев книги.

«Т2: Трейнспоттинг» выйдет на экраны спустя 21 год после премьеры «На игле». Драма о наркозависимости собрала в прокате 16,5 млн долларов, а в 2012 году экранизация романа Уэлша была признана лучшим британским фильмом за последние 60 лет.

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Комментарии (1)

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  • Николай Пленков 24 янв., 2017
    Утомленные солнцем 2

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