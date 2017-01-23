Названы самые кассовые российские фильмы XXI века

Аналитики подсчитали, что с начала XXI века российские картины собрали в прокате 1,78 млрд долларов.

Самой кассовой стала военная драма Федора Бондарчука «Сталинград» — она заработала 68 млн долларов. Второе место занял фильм Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение», который собрал 55,5 млн долларов. Тройку замыкает современная интерпретация повести Гоголя «Вий 3D» Олега Степченко — фильм собрал 39,5 млн долларов.

На четвертой строчке — фильм о любви Александра Колчака и Анны Тимиревой «Адмиралъ» Андрея Кравчука. И на пятом месте — комедия «Елки-3» Бекмамбетова. Картины сумели собрать в прокате более 38 млн долларов.

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