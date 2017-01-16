Телеканал HBO готовится снять спин-офф «Игры престолов», в котором зрители узнают предысторию оригинального сюжета. Об этом рассказал программный директор компании Кейси Блойс.

Также Блойс отметил, что руководство НВО пока не может сказать, сколько серий включит финальный сезон «Игры престолов». Добавим, что продюсеры фэнтази-саги Дэвид Бениофф и Дэни Уайсс ранее заявили, что «ничто не высечено в камне» — это значит, что решение закончить киноэпопею на восьмом сезоне не окончательное.

Ранее стало известно, что премьера седьмого сезона фэнтази-саги«Игра престолов» состоится 30 марта 2017 года.