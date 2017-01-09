«Бэтмен против Супермена» и «Отряд самоубийц» попали в шорт-лист «Золотой малины»
Организаторы популярной антипремии «Золотая малина» представили списки номинантов, сообщает «Yahoo! Movies». Фильм «Бэтмен против Супермена» Зака Снайдера попал сразу в восемь категорий. Сыгравшие в нём актёры Генри Кавилл и Бен Аффлек посоревнуются в номинации «худшая мужская роль».
Также в шорт-листе «Золотой малины» представлены фильмы «Охотники за привидениями», «Кредо убийцы» и «Отряд самоубийц».
Точный список участников станет известен 23 января, на данный момент организаторы представили предварительных кандидатов.
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