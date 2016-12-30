Режиссер «Ла-Ла Ленда» снимет еще один фильм с Райаном Гослингом

Режиссер трагикомедийного фильма-мюзикла «Ла-Ла Ленда» Демиен Шазелл снимет еще один фильм с Райаном Гослингом.

Известно, что новая картина будет посвящена Нилу Армстронгу — первому человеку, ступившему на Луну. Сценарий к проекту «Первый человек» напишет Джош Сингер («В центре внимания»).

За основу сюжета возьмут биографическую книгу Джеймса Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга». Предполагается, что съемки начнутся в первой половине 2017 года.