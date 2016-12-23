«Ленинград» снял новый клип на песню «Кольщик»

«Ленинград» снял клип на песню «Кольщик». О том, что съемки закончились, написал на своей странице «Вконтакте» режиссер нового ролика и автор боевика «Хардкор» Илья Найшуллер.

Работу над проектом Найшуллер назвал «дичайшей» и заверил, что клип «будет огонь». Однако дату премьеры не указал. На фотографии со съемок он стоит с креативным продюсером агентства Fancy Shot Дмитрием Муравьевым, который работал над роликами «Экспонат», «Сумка», «ВИП» и другими.

Известно, что «Кольщика» снимали на арене цирка Твери. В сети ранее появились первое бэкстрейдж-видео: в нем каскадеры прыгают на арену с высоты, горят и выполняют акробатические трюки.

Одну из ролей в клипе исполняет Данила Калябин, которого зрители знают по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».

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