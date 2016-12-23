Фильм Кончаловского «Рай» лидирует в рейтингах премии кинокритиков

Драма Андрея Кончаловского «Рай», которая была выдвинута от России на премию «Оскар», стала лидером по числу номинаций на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон».

«Рай» получил восемь номинаций: за режиссуру и сценарий (Кончаловский с соавтором Еленой Киселевой), за операторскую работу (Александр Симонов), за главную женскую роль (Юлия Высоцкая) и так далее.

Кроме того, «Рай» претендует на звание лучшего фильма 2016 года. Его конкурентами в этой категории стали «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Франкофония» Александра Сокурова, и «Зоология» Ивана Твердовского.

Премию «Белый слон» вручат 13 января 2017 года в Белом зале Союза кинематографистов России.

Напомним, что за этот фильм Кончаловский на 73-м международном Венецианском кинофестивале получил «Серебряного льва» — приз за лучшую режиссуру. Также картина вошла в лонг-лист премии «Золотой глобус» и в шорт-лист «Оскара».