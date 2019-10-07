После прочтения первой главы дальнейшее развития сюжета зависит только от читателя — ему придется самостоятельно выбирать, по какому из восьми путей пойдет герой. Действие начинается в мрачном московском клубе для неизлечимо больных людей, куда приходит главный герой. Он принимает Сулужанин — вещество, которое не только заглушает боль, но и нарушает восприятие реальности. В клуб приходит загадочная брюнетка, после чего повествование обрывается — именно действия читателя решат, что ждет героя дальше.

Каждый из восьми предполагаемых сюжетных путей написан в новом жанре — от экшена до любовного романа. К ним также созданы иллюстрации, от стилизации под комиксы до кубизма, и саундтрек, написанный лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым. Все они доступны уже сейчас — в специальном мобильном приложении для iOS и Android.

Новая книга Акунина не только интерактивная игра, но и психологическое тестирование. В конце «Сулужанина» читателя ждет заключение психолога о своем типе личности. «Это такая повесть, которая откликается на внутренний голос читателя. Она может получиться очень разная в зависимости от вашего выбора — сладкой, горькой, кислой, соленой, страшной. Точек, где нужно принимать решения, будет три, и каждая не так проста, как кажется. Будьте осторожны. Хорошенько подумайте, прислушайтесь к себе», — предупреждает писатель.

Напомним, в июне 2018 года вышел роман Бориса Акунина «Ореховый Будда». Книга описывает противоречивую, бурную эпоху царя Петра Первого, которой посвящен пятый том проекта «История Российского государства» — «Царь Петр Алексеевич». Среди героев романа — представители одного рода, живущего на территории Российского государства со времени его основания. При этом действие романа простирается далеко за пределы России. А весной 2017 года Акунин выпустил книгу-утопию о счастливом 1937-ом.