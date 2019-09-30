Писатель Дмитрий Быков расскажет о том, почему «Алиса в Стране чудес» — самая таинственная сказка в мировой литературе

16 октября в пространстве Дома еврейской культуры ЕСОД писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков расскажет о том, почему «Алиса в Стране чудес» — самая таинственная сказка в мировой литературе. Новая лекция пройдет в Петербурге впервые — после того, как несколько раз состоялась с аншлагом в Москве.

Быков расскажет о главных тайнах сказки Льюис Кэрролл, впервые опубликованной в 1865 году — почему она считается детской, «детской абсолютно не будучи», и веселой при всей свой «чрезвычайной мрачности».

«Я помню, когда я прочел ее в детстве, то был страшно разочарован. Передо мной был какой-то тяжелый мрачный сон, притом очень викторианский сон. И только дожив до кэрролловских лет, до того возраста, в котором он эту сказку сымпровизировал, я начал понимать, каким огромным давлением, тяжелыми переживаниями и каким мужественным духом она была продиктована. Это сказка очень печального, очень загнанного одинокого человека. И, думаю, ребенку она понятнее. А вместе с родителями можно издеваться над тем, как колода карт пытается управлять человеческой жизнью», — рассказывает Быков.

Лекция Дмитрия Быкова «Алиса в стране взрослых и детей» пройдет 16 октября в пространстве Дома еврейской культуры ЕСОД на Большой Разночинной улице, 25А — при поддержке лектория «Прямая речь». Подробности и билеты можно посмотреть здесь.