Библиотека Маяковского открывает новый отдел на Невском проспекте

Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского открывает новый филиал на Невском проспекте, 48. Отдел будет работать на втором этаже торгового дома «Пассаж» — с доступом к электронным базам и возможностью заказать любую книгу из 198 других отделов по всему Петербургу.

Отдел библиотеки имени Маяковского «ПассажLib» будет работать с 13:00 до 20:00 с 29 сентября. Петербуржцы смогут получить единый читательский билет, который действует в 198 библиотеках города, а также получить доступ к электронным ресурсам, в том числе и различным базам данных учреждений культуры.

Для удобство в отделе обустроена специальная меблированная зона для чтения и отдыха, а также полка буккроссинга для обмена книгами. Для того, чтобы взять на дом необходимую литературу, ее нужно будет заказать — и книгу привезут их других отделов библиотеки.

Напомним, ранее библиотека имени Маяковского переехала на Линейный проспект Теперь там временно располагается книгохранилище — перемещение стало необходимостью в связи с проведением реконструкции основного здания на набережной реки Фонтанки. А на Охте открылся еще один филиал библиотеки — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером.