Петербургский журналист, драматург, писатель и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ольга Погодина-Кузмина рассказала о выходе своей новой книги. Роман получил название «Уран» и расскажет «подлинную историю людей, станы, создания атомного проекта СССР».

По словам писателя, работа над новой книгой заняла несколько лет — потребовалось изучить множество документов, отчетов ЦРУ, а также лично познакомиться с воспоминаниями жителей эстонского города Силламяэ, где находился Комбинат №7. «Уран» стал попыткой посмотреть на целую историческую эпоху без стереотипов и клише, которые стали неотъемлемым сопровождением ушедшего времени во времени настоящем.

В центре сюжета нового романа Погодиной-Кузминой «Уран» — проблема формирования послевоенной идеологии и быта советской страны. Героями действия станут представители всех слоев населения СССР — от номенклатурной элиты и рефлексирующей интеллигенции до прачек и шпионов. Одной из главных линий романа станет диверсия на секретном урановом Комбинате №7 в эстонском городе Силламяэ.

«"Уран" — это не описание ужасов ГУЛАГа, преступлений Сталина и бесчеловечности советского строя. Скорее наоборот. Как археолог очищает древние камни, так я пыталась очистить образ того времени от сегодняшних стереотипов и клише. Это попытка осознать величие замысла и воплощения советского проекта — той исторической эпохи, которая сформировала и нас с вами, и все нынешнее политическое пространство. Мне кажется, это очень современная и своевременная книга — она помогла мне самой понять, почему многие узлы, завязанные в прошлом, в нынешнем времени обернулись кровоточащими нарывами», — поделилась писатель.

Роман «Уран» выйдет в издательстве Fluide Free Fly в рамках литературной серии «Книжная полка Владимира Левенталя» 17 августа. Презентация книги состоится 23 августа в пространстве букинистического магазина «Во весь голос» на улице Маяковского, 19.

Напомним, о том, что писатель Вадим Левенталь откроет книжный магазин «Во весь голос», стало известно в апреле этого года. В пространстве разместились зона для чтения, кафе и лекционный зал. А в 2017 году Левенталь запустил именную литературную серию.