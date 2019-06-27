В усадьбе Рождествено представят экспонаты из собрания петербургского музея Набокова

В музее-усадьбе «Рождествено» под Гатчиной представят экспозицию из собрания петербургского музея Набокова. Предметы, находящиеся в коллекции Санкт-Петербургского государственного университета, будут представлены на интерактивной выставке «16 лабиринтов Владимира Набокова», приуроченной к 120-летию со дня рождения писателя.

В новой экспозиции покажут несколько личных вещей Владимира Набокова — пиджак и ботинки, пенсне с футляром, сачок и карандаши. Основу выставки составит 16 русско и англоязычных романов писателя, а также автобиографический роман «Другие берега», фотографии из личных архивов, первые издания и самиздат.

На выставке представят интерактивную карту с отметками как реальных точек перемещения Набокова, так и вымышленные — описанные в романах писателя. 28 июня, на открытии экспозиции, в музее-усадьбе «Рождествено» со вступительным словом выступят директор Музея Набокова Андрей Аствацатуров, руководитель Центра по изучению Набокова при СПбГУ Федор Двинятин и директор «Рождествено» Ирина Авикайнен.

Напомним, в апреле 2019 года писатель, филолог и литературовед Андрей Аствацатуров возглавил музей Набокова, который находится на Большой Морской улице, 47. В планах новоявленного директора — развивать музей как площадку для конференций и семинаров исследователей творчества Набокова, а также проводить в стенах комплекса открытые лекции и встречи с учеными и литературными критиками.

В 2008 году музей Набокова вошел в состав Санкт-Петербургского государственного университета. Он разместился на первом этаже дома, принадлежавшего семье писателя до эмиграции из России. Музей обладает ценной коллекцией личных вещей писателя — в нем хранятся карандаши, рабочие карточки с рукописями, пенсне, игра «Скрэббл», пиджак, куртка, ботинки и сачок для ловли бабочек. Также в экспозиции представлена коллекция первых изданий произведений Набокова, в том числе с автографами писателя, и единственная в России коллекция бабочек, собранная им самим.