27 июня в петербургском Доме композиторов на Большой Морской, 45 состоится презентация книги «неформальной прозы» поэта Владимира Маяковского «Война и язык». Стихи одного из главных футуристов Серебряного века и других представителей направления прочитают под аккомпанемент современных композиторов.

На презентации книги «Война и язык» музыка станет аккомпанементом к поэзии футуристов Серебренного века. Так, произведения кубофутуристов Владимира Маяковского, Алексея Крученых, Давида Бурлюка и Елены Гуро будут озвучены на мелодии петербургских композиторов — застуженного деятеля искусств, профессора педагогического университета имени Герцена и джазового пианиста Георгия Фиртича, а также члена Союза композиторов России и лауреата международных конкурсов Елены Иготти.

Презентация состоится 27 июня в 19:00 в петербургском Доме композитора, вход свободный.

«Война и язык» — книга избранных статей, выступлений, тезисов, докладов и цикла путевых очерков, в том числе прозаичные тексты «Как делать стихи?», «Капля дегтя» и «Два Чехова» футуриста и поэта Владимира Маяковского, которая вышла в 2019 году в петербургском издательстве «Лимбус пресс». Составителем и автором комментариев выступил литературовед Арсен Мирзаев.

Напомним, ранее стало известно, что на Охте откроется филиал библиотеки имени Маяковского — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером. Место планирует развиваться как центр поддержки непрерывного образования — в том числе и дистанционного. В 2018 году в Петербурге появилось граффити созданное по мотивам стихов Владимира Маяковского в честь 125-летия поэта. А еще в баре «Маяк Food Porn» смешивают коктейли, названные строками Маяковского — например, «Вот так я стал собакой», «Попивал с янками джин» и «Скрипка немножко нервно».