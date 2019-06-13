Александр Цыпкин анонсировал выход новой книги «Девочка, которая всегда смеялась последней»
Писатель и сценарист Александр Цыпкин рассказал о своей новой книге. Сборник рассказов получил название «Девочка, которая всегда смеялась последней» и станет третьим в публицистической карьере автора. Выход намечен на сентябрь 2019 года.
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@alexander_tsypkin
«Девочка, которая всегда смеялась последней» станет третьей книгой писателя — сборник рассказов выйдет в сентябре этого года в издательстве АСТ. К этому событию также приурочен выход новой программы чтений с участием Константина Хабенского и Александра Цыпкина. Обложку грядущей работы создала иллюстратор и графический дизайнер Анна Ксенз, которая также работала над оформлением предыдущих книг Цыпкина и афиш его выступлений. Сюжет книги пока не раскрывается.
Напомним, в марте Борис Гребенщиков презентовал клип на песню «Темная как ночь», в основу сюжета которого заложен новый взгляд на историю «Анны Карениной». В главных ролях ролика Юлия Пересильд, Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте, Матвей Лыков. Машиниста сыграл Константин Хабенский. Сценаристом работы выступил Александр Цыпкин. Ранее по его сценарию также запустили производство триллера с Ксенией Раппопорт и Константином Хабенским — сюжет состоит из 15 диалогов и рассказывает о любви, предательстве и лжи.
Александр Цыпкин
Понять, что консерватизм идет современному человеку как Соеву пенсне, а главное, что он никуда не денется, можно попробовать и что-то иное без угрозы потери своей ключевой компетенции. Еще недурно понимать, что консерватизм противозачаточен, а Питер всегда отличался сексуальной раскрепощенностью. Ну и наконец осознать, что сегодня многие питерцы именно из-за своего консерватизма никак не перестанут быть ленинградцами, а город уже двадцать шесть лет как переименовали.
Ну, во-первых, Питер учит тому, что репутация важнее денег. Это, кстати, отличает питерских от всех остальных приезжих в Москве. Наши понимают, что обманешь сегодня на копейку — завтра потеряешь рубль. У нас же дворы-колодцы, а в колодец нельзя плевать. В Питере все ключевые позиции люди занимают десятилетиями, от директора правильной школы до директора чего угодно. А школа-то у нас одна, и всего остального у нас по одному. И все друг друга знают. Объявят тебя подлецом — все, считай расстреляли. В Москве же круговорот людей такой, что можно отношениями с кем-то и рискнуть ради наживы или еще какой пакости. Во-вторых, Питер — город с более высоким уровнем внутренней свободы и с более низким уровнем ханжества. Это, конечно, мне помогло. Я не боюсь никаких тем и готов над всем посмеяться, особенно над собой.
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