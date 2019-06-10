«По мотивам моего блога»: Анна Семак готовит к выпуску новую книгу «Секретный сад»
Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, не только главная вдохновительница предводителя петербургских футболистов и героическая мать (семеро детей!), но и писательница. Отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, она рассекретила планы на грядущую книгу. «По мотивам моего блога», — добавила она.
Новая книга получила название «Секретный сад». В нее войдут истории «по мотивам блога» Анны Семак — о детстве, юношеских годах, зрелости и опыте, а также личные истории, которыми жена главного тренера «Зенита» никогда не делилась. Дата выхода также стала известна — она поступит в продажу в ноябре этого года. «Книга «Секретный сад» по мотивам моего блога появится во всех книжных магазинах страны в ноябре. Презентация состоится в Москве и в Петербурге», — ответила Семак на вопрос подписчиков.
Первая книга Анны Семак вышла в 2009 году — «добрая сказка для взрослых и детей, где каждый ребенок и родитель может узнать себя» получила название «Карюзлица». Тогда Анна призналась, что «вынашивала идею лет десять, а написала за двенадцать бессонных ночей». Отвечая на вопросы подписчиков, Семак также рассказала, что писательское мастерство полюбила еще в детстве. «Я пишу с детства. Заметки, стихи, сочинения… Поступила на филологический факультет, начала писать статьи в журналы. Писательство — навык, который можно развить и наработать», — поделилась она.
Напомним, 4 июня Анна Семак рассказала о предложении «руки и сердца» — главный тренер «Зенита» объявил о своем намерении официально взять в жены Анну по громкой связи. «Несмотря на то, что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?», — процитировала уже будущего мужа она.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.