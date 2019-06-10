Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, не только главная вдохновительница предводителя петербургских футболистов и героическая мать (семеро детей!), но и писательница. Отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, она рассекретила планы на грядущую книгу. «По мотивам моего блога», — добавила она.

Новая книга получила название «Секретный сад». В нее войдут истории «по мотивам блога» Анны Семак — о детстве, юношеских годах, зрелости и опыте, а также личные истории, которыми жена главного тренера «Зенита» никогда не делилась. Дата выхода также стала известна — она поступит в продажу в ноябре этого года. «Книга «Секретный сад» по мотивам моего блога появится во всех книжных магазинах страны в ноябре. Презентация состоится в Москве и в Петербурге», — ответила Семак на вопрос подписчиков.

Первая книга Анны Семак вышла в 2009 году — «добрая сказка для взрослых и детей, где каждый ребенок и родитель может узнать себя» получила название «Карюзлица». Тогда Анна призналась, что «вынашивала идею лет десять, а написала за двенадцать бессонных ночей». Отвечая на вопросы подписчиков, Семак также рассказала, что писательское мастерство полюбила еще в детстве. «Я пишу с детства. Заметки, стихи, сочинения… Поступила на филологический факультет, начала писать статьи в журналы. Писательство — навык, который можно развить и наработать», — поделилась она.