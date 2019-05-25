Сегодня, 25 мая, на Новой сцене Александринского театра состоялась финальная церемония девятнадцатого сезона премии «Национальный бестеллер». Журналист Артемий Троицкий и актриса Полина Толстун объявили победителя 2019 года — им стал Андрей Рубанов.

В напряженной борьбе его фэнтези-роман «Финист Ясный Сокол» жюри признало лучшим.

После голосования Большого жюри лидерами «Нацбеста»-2019 признали книги шести авторов — «Я буду всегда с тобой» Александра Етоева, «Славянские отаку» Упыря Лихого, «Калечина-малечина» Евгении Некрасовой, «Четверо» Александра Пелевина, «Финист Ясный Сокол» Андрея Рубанова и «XX век представляет. Кадры и кадавры» Михаила Трофименкова. Всего в длинном списке конкурсной программы было представлено 44 работы.

По словам ответственного секретаря премии Вадима Левенталя, «в этом году жюри пришлось особенно тяжело, так как авторы вступали в полемику и писали опровержения на рецензии критиков». В список малого жюри «Нацбеста», которое выбрало победителя, в этом году вошли директор петербургского книжного салона Андрей Шамрай, общественны деятель Кристина Потупчик, писатель Алексей Сальников, режиссер Владимир Бортко, журналист Семен Пегов и переводчик Дмитрий Пучков. Почетный председатель жюри — главный финансовый уполномоченный РФ Юрий Воронин.

Победитель был выбран путем открытого голосования — сообщается, что он получил приз в 1 миллион рублей, которые разделит в пропорции девять к одному со своим номинатором. Прочие финалисты получат по утешительному призу в размере 60 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году в финал вышли Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него», Василий Аксенов «Была бы дочь Анастасия», Мария Лабыч «Сука», Анна Старобинец «Посмотри на него», Дмитрий Петровский «Дорогая, я дома». Победителем «Нацбеста» стал Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него».