Несколько издательств отказались печатать мемуары Вуди Аллена

Мемуары Вуди Аллена отказались публиковать четыре издательства. Некоторые не стали даже читать рукописи режиссера. Это связано с обвинениями в его адрес о сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщает The New York Times.

Издания посчитали, что в условиях движения #MeToo сотрудничество с Алленом будет «токсичным». При этом The New York Times подчеркивает, что ранее Аллен смог бы продать свои мемуары «за шестизначную или семизначную сумму».

Известно, что в сексуальном насилии Вуди Аллена обвиняет его приемная дочь Дилан Фэрроу. По его словам, это произошло, когда ей было восемь лет. Режиссер свою вину отрицает, заявляя, что Дилан действует по указаниям его бывшей жены.