Писателя Дмитрия Быкова выписали из больницы — он уже приступил к работе

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко — его доставили туда в тяжелом состоянии 18 апреля. Сейчас он уже приступил к работе над новой статьей и провел прямой эфир передачи «Колба времени» на телеканале «Ностальгия». «Наверное, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал», — отметил он.

«Есть такая программа «Колба времени», я ее в живом эфире веду. Вот я ее в пятницу уже в этом живом эфире вел. Сейчас сижу и пишу статью», — поделился Быков «Интерфаксу». Писатель и журналист также добавил, что после майских праздников вернется к чтению лекций в проекте «Прямая речь».

Напомним, 16 апреля писатель и журналист Дмитрий Быков почувствовал себя плохо на борту самолета по пути в Уфу — там должна была состояться его встреча с читателями. После высадки его сразу госпитализировали в больницу. Сейчас Дмитрий Быков находится в состоянии искусственной комы. По словам врачей, его жизнь вне опасности. Операция писателю тоже не нужна. Ранее СМИ со ссылкой на источники в Уфе сообщали о том, что медики диагностировали у Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, однако позже информацию опровергли.

18 апреля было принято решение о перевозке Дмитрия Быкова в Москву — самолет, оплаченный редакцией «Новой газеты», с писателем, бригадой медиков и его близкими на борту приземлился в столице, после чего писателя госпитализировали в одно из медицинских учреждений Москвы.

20 апреля супруга писателя Ирина Лукьянова, сообщила, что его состояние улучшилось. «Положительная динамика. Слышит и реагирует», — написала Лукьянова на своей странице в Facebook. Она также добавила, что 19 апреля врачи начали выводить Быкова из медикаментозного сна. Ранее об улучшении состояния писателя сообщили основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова и глава редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «После перелета состояние не стало хуже. Причина такого состояния врачам уже понятна. Прогнозы у них хорошие», — сказал Муратов.

21 апреля около 15:30 по московскому времени Дмитрий Быков пришел в сознание. Ранее врачи московский НИИ им. Бурденко перевели писателя на самостоятельное дыхание. «Сегодня около 14 часов в связи с улучшением самочувствия Быков был переведен на самостоятельное дыхание, он реагирует на обращение врачей и близких», — сообщил Муратов.

Позже Дмитрий Быков заявил, что его госпитализировали из-за отравления. Об этом он рассказал в эфире «Эхо Москвы», который провел из больницы. По словам писателя, причину отравления врачи еще не установили: «Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления — а это было отравление — она не установлена. <…> Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: «Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело».