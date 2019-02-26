Появился стикерпак по мотивам произведений Зощенко (и это очень «ну, клюква!»)

Авторы не только хотят таким нехитрым способом вызвать интерес к творчеству литератора, но и воплотить более широкую идею — вывести зощенковские фразы за пределы узкого музейного общения и внедрить их в общую повседневность. В пакете картинок — 11 изображений с краткими цитатами по мотивам произведений Зощенко в стилистике интертитров. Такая форма подачи, считают авторы стикеров, узнаваема современным пользователем и прочно ассоциируется с началом 20 века. В дальнейшем также планируется добавлять в пакет новые стикеры.

Большинство выбранных зощеновских цитат взяты из рассказов 20-х годов — времени, когда в стране особой популярностью пользовался синематограф, а фильмы были немыми — первый звуковой кинозал в Ленинграде появился в 1929 году. Кинотеатры также не только упоминаются в его ранних рассказах, как популярный досуговый центр, но и становятся местом их действия.

Авторы надеятся, что интеграция произведений Михаила Зощенко, пускай и в таком коротком формате, сможет вписаться в современную речевую среду и повысить интерес к автору. «Конечно, мы не рассчитываем вернуть ситуацию 1920-х годов, когда цитатами из произведений Зощенко говорила улица, но, если удастся повысить их узнаваемость, свою просветительскую задачу мы будем считать выполненной», — поясняют в музее.

«Мы очень любим рассказы Михаила Михайловича Зощенко и не скрываем этого. Нередко в общении друг с другом мы обмениваемся цитатами «из Зощенко», а некоторые диалоги и вовсе состоят исключительно из них. Такая литературная игра была бы невозможна, если бы зощенковскими фразами нельзя было описать современную действительность», — добавили они.