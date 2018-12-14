Ленинград как город-страдалец: отрывок из неопубликованного произведения Даниила Гранина

Питерская наша жизнь

1921 — Кронштадтский мятеж

дело Гумилева Н.

голод

1929 — «чистка» Академии наук

1930 — «чистка» ученых Академии наук

1934 — убийство Кирова и снова чистка

1937 — Большой террор

1941 — блокада

1945 — восстановление разваленного города

1950 — «Ленинградское дело»

Ни одному городу России не доставалось стольких бед, как Ленинграду.

Пушкин считал, что драматический поэт «беспристрастен, как судьба»: «Не его дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине».

Оправдывать Петра? Защищать? Обвинять? Как же рассказать о нем во всех его противоречиях? К этому стремится историк. Я писатель. Я взялся писать о Петре потому, что люблю его, восхищаюсь им. Не ждите от меня объективности. Мое дело – быть честным, мое право – любить его.

Пушкин дает в своих повестях столько, сколько каждый читатель способен взять у него. Одним дает слезы сочувствия, другим – размышление. Вырин в повести «Станционный смотритель» остался одиноким. Никому он не нужен. Жизнь лишилась смысла. Оскорблен не Минским, а Дуней. Он лишился дочери, именно теперь, когда убедился, что она счастлива. Казалось бы, должен радоваться, – нет.

Пушкин открывает нам изнанку события в том хотя бы, что у него, Вырина, нет ни средств, нивозможностей бороться за дочь, нет надежды привлечь ее чем-то, слишком убого его существование. Дочь вернется к нему слишком поздно.

Слепой отец не мог увидеть своего блудного сына, но хотя бы ощутил его.