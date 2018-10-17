Победителем Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии

В 2018 Букеровскую премию (Man Booker Prize) получила писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за свой роман «Молочник» («Milkman»).

Для Бернс награда стала первой. «Молочник» — третий роман ирландской писательницы. Помимо нее за премию боролись три писателя из Великобритании, два из США и один из Канады. Победители получают награду в 50 тысяч фунтов, финалисты — в размере 2,5 тысяч фунтов.

«Никто из нас раньше не читал ничего подобного. Совершенно своеобразный голос Анны Бернс бросает вызов традиционному мышлению и форме в удивительной и захватывающей прозе. Это история о жестокости, сексуальных посягательствах и сопротивлении, пронизанная едким юмором», — описал роман Бернс председатель жюри премии Кваме Энтони Аппиа.

В прошлом году Букеровскую премию вручили американскому писателю Джорджу Сондерсу за его дебютный роман «Линкольн в бардо».

Ранее Букеровская премия выбрала лучшую книгу за последние 50 лет. Лауреатом Golden Man Booker Prize стал писатель Майкл Ондатже. Его роман «Английский пациент», опубликованный в 1992 году, – любовная история военного времени – признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.