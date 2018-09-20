В Главном штабе пройдет презентация книги Джеральдин Норман о Михаиле Пиотровском

В IV дворе Главного штаба 25 сентября пройдет презентация книги Джеральдин Норман о директоре Эрмитажа и победителе премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаиле Пиотровском. Модератором встречи выступит сам Михаил Борисович. Начало в 19:00, вход свободный.

Джеральдин Норман — известный журналист, автор книг «Биография Эрмитажа» и «Пиотровские. Хранители ковчега», директор Фонда друзей Эрмитажа в Великобритании, советник Михаила Пиотровского. Норман получила степень бакалавра математики в Оксфордском университете. С 1962 года работала статистиком в газете The Times. В 1967 году она создала рубрику, в которой газета в сотрудничестве с аукционным домом Sotheby’s систематически публиковала цены на произведения искусства, позже журналистка начала освещать аукционные торги. Норман также работала арт-корреспондентом в газете The Independent.