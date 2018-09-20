В Главном штабе пройдет презентация книги Джеральдин Норман о Михаиле Пиотровском
В IV дворе Главного штаба 25 сентября пройдет презентация книги Джеральдин Норман о директоре Эрмитажа и победителе премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаиле Пиотровском. Модератором встречи выступит сам Михаил Борисович. Начало в 19:00, вход свободный.
Джеральдин Норман — известный журналист, автор книг «Биография Эрмитажа» и «Пиотровские. Хранители ковчега», директор Фонда друзей Эрмитажа в Великобритании, советник Михаила Пиотровского. Норман получила степень бакалавра математики в Оксфордском университете. С 1962 года работала статистиком в газете The Times. В 1967 году она создала рубрику, в которой газета в сотрудничестве с аукционным домом Sotheby’s систематически публиковала цены на произведения искусства, позже журналистка начала освещать аукционные торги. Норман также работала арт-корреспондентом в газете The Independent.
Михаил Борисович Пиотровский — представитель музейной династии, историк-арабист. Его отец, Борис Борисович Пиотровский — археолог и востоковед, стал директором Эрмитажа в 1964 году и возглавлял музей почти 26 лет, а Михаил Борисович был назначен на этот пост в 1992 году и занимает его по сей день. Вот уже более полувека династия Пиотровских хранит традиции легендарного музея, налаживает связи с Западом и Востоком и приумножает богатства мировой культуры.
В 2014-м Михаил Борисович полностью открыл после реконструкции восточное крыло Главного штаба, где разместилась постоянная экспозиция работ импрессионистов и постимпрессионистов, а также коллекции отдела современного искусства. Кроме того, на первом этаже Малого Эрмитажа на месте императорского манежа появилось выставочное пространство, спроектированное архитектором Ремом Колхасом.
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