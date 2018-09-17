От Боровского до Алехина: 6 лучших новинок петербургских писателей

Михаил Трофименков «Двадцатый век представляет. Кадры и кадавры»

Один из самых уважаемых (и любимых!) кинокритиков России замахнулся на летопись минувшего века — совсем не о кинематографе, хотя и о нем тоже. Звучит слишком трудно и широко? Для кого угодно да, только не для Трофименкова. В «Кадрах и кадаврах» эссе о политике и культуре, искусстве и войне, истории и философии дополняют и объясняют друг друга. А рассказ о Юрии Гагарине с улыбкой Джоконды, напевающем перед полетом в космос «Ландыши, ландыши», сменяется ликбезом об эволюции «булавочных девушек», красовавшихся на фюзеляжах бомбардировщиков. Здесь все самое интересное, чего вы не знали о XX веке — и зря. Книга поднимает над кровавым столетием на высоту полета все того же бомбардировщика, или, если угодно, голубя мира, заставляя обобщить все произошедшее и наконец сделать правильные выводы. «Флюид ФриФлай»