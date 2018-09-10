РЕСПУБЛИКA* подвела итоги конкурса на самое креативное фото
Объявлены победители конкурса на креативное фото, сделанное в магазине РЕСПУБЛИКА* на Малой Садовой в период с 31 августа по 9 сентября. Рассказываем, кому достается винтажный виниловый проигрыватель, фотокамеры моментальной печати и наушники.
Спасибо всем, кто принял участие. Вы сделали множество отличных фото. Организаторам было трудно сделать свой выбор.
Первый приз – виниловый проигрыватель – присужден @augustartem.
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Мы с друзьями любим веселиться, читать и выигрывать в конкурсе от @respublica_spb и @sobaka_ru после съёмок никто не пострадал, но пару книжек о восстановлении нервной системы прочесть пришлось, так что ждём компенсацию) #RКОНКУРС #respublica_spb #пирамидазнаний #book #bookstore
Второе место достается @o_my_margo и @ korotchenkova__. Их ждет фотоаппарат моментальной печати Instax Mini 9.
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Когда случайно прочла не ту сказку...🍎🤦🏻♀️ #respublica_spb #respublica @respublica_spb @sobaka_ru #books #bookslover #reader #instabook #bookstagram #книги #книголюб #o_my_books #богемнаявоспиталка #мирдолжензнатьчтоячитаю#белоснежка#братьягримм #сказки#сказкибратьевгримм #snowwhite#book#bookstore#grimmbrothers
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это я восхищаюсь @respublica_spb все для удобства покупателей 💛 дайте проигрыватель - станцую ! #respublica_spb
Третье место поделили @vikiiivik, @katusha_grigoreva и @holyslav. Их ждут накладные полноразмерные наушники «Plattan II Tomato».
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Когда в магазине по-настоящему тепло и уютно #respublica_spb . Конкурс от @respublica_spb @sobaka_ru @respublica_ru
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Лови момент 👨🏼🎨 #respublica_spb Зашли с Кристиной в Республику, чтобы сделать последнюю пару фотографий на пленку ,долго думали как сфотографироваться , спустя некоторое время к нам подошли сотрудники и рассказали о конкурсе с интересными выигрышами (Инстакс или проигрыватель грампластинок) Мы загорелись и решили , что должны непременно поучаствовать в этом конкурсе 💕
Поздравляем! Призы уже завтра ждут победителей в магазине на Малой Садовой.
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