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РЕСПУБЛИКA* подвела итоги конкурса на самое креативное фото

Объявлены победители конкурса на креативное фото,  сделанное в магазине РЕСПУБЛИКА* на Малой Садовой в период с 31 августа по 9 сентября. Рассказываем, кому достается винтажный виниловый проигрыватель, фотокамеры моментальной печати и наушники.

 

Спасибо всем, кто принял участие. Вы сделали множество отличных фото. Организаторам было трудно сделать свой выбор.

Первый приз – виниловый проигрыватель –  присужден @augustartem.


Второе место достается @o_my_margo и @ korotchenkova__. Их ждет фотоаппарат моментальной печати Instax Mini 9.

 
 
 
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это я восхищаюсь @respublica_spb все для удобства покупателей 💛 дайте проигрыватель - станцую ! #respublica_spb

Публикация от Marina (@korotchenkova__)

 

Третье место поделили @vikiiivik, @katusha_grigoreva и @holyslav. Их ждут накладные полноразмерные наушники «Plattan II Tomato».

 

 
 
 
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Когда в магазине по-настоящему тепло и уютно #respublica_spb . Конкурс от @respublica_spb @sobaka_ru @respublica_ru

Публикация от Katya Grigoreva (@katusha_grigoreva)

 
 
 
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Лови момент 👨🏼‍🎨 #respublica_spb Зашли с Кристиной в Республику, чтобы сделать последнюю пару фотографий на пленку ,долго думали как сфотографироваться , спустя некоторое время к нам подошли сотрудники и рассказали о конкурсе с интересными выигрышами (Инстакс или проигрыватель грампластинок) Мы загорелись и решили , что должны непременно поучаствовать в этом конкурсе 💕

Публикация от ✖️ Svyat ✖️ (@holyslav)


Поздравляем! Призы уже завтра ждут победителей в магазине на Малой Садовой. 

 

 

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Автор: sobaka
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