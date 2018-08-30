«Чертыхайся, ругайся, кричи, но заставляй себя жить»: что писал Иосиф Кобзон за год до смерти о болезни и себе

Я — человек со своими принципам. Нравится — не нравится, но это мое отношение к жизни. Порой я бываю очень грубым, но, во всяком случае, я не стесняюсь говорить правду в глаза. Да, я повышаю голос, пользуюсь нецензурной лексикой. Но мундир обязывает. Я курил 52 года, но теперь бросил. Врач сказал: «Гарантирую рецидив, если не откажетесь от табака». Ответил, что хочу еще пожить. В кармане пиджака лежали наполовину выкуренная пачка сигарет и зажигалка. Так там и остались. Больше не притронулся, навсегда закрыл эту тему. На курении свет клином не сошелся. Да и не имею я права капитулировать даже перед смертельной болезнью!

Я не пьяница, но любил выпивать. Врачи мне и это дело запретили, и теперь я живу по принципу Максима Горького: «Пьющих людей уважаю, пьяниц жалею, а непьющих боюсь».

Вот, говорят, будто я заглянул в бездну… Честно? Попросту не задумываюсь о таком, стараюсь жить в прежнем ритме, без оглядки. Единственное изменение — стал больше дорожить временем, еще пуще возненавидел бессмысленные ресторанные посиделки, необязательные банкеты-фуршеты. Жизнь коротка, а успеть надо так много!

Некоторые меня боятся, и они знают, за что. За то, что я говорю правду. Вот сколько мне лет, столько я правду и говорю. Я страдал из-за этого очень сильно. Но, с другой стороны, и награждали меня за правду. У нас в стране со времен князя Щербатова (первый почетный гражданин Москвы от 1866 г.) всего 26 почетных граждан города, и один из них — я. Мечтала ли моя мама, мой Бог, что ее сын, еврей с Украины, вдруг станет почетным гражданином Москвы? Это потому, что по толерантности я близок ко всем конфессиям, ко всем нациям. У меня шесть орденов Православной церкви. У меня и мусульманский, и иудейский ордена. Я их никогда не носил и носить не буду, но это признание моих честности и толерантности. Помогаю буддистам, поскольку уже много лет являюсь депутатом от Агинского Бурятского автономного округа. Собираюсь возводить в Москве первый буддистский храм. И мусульманам помогаю, и иудеям. Но я не религиозен. Не хожу ни в один храм никакой конфессии.