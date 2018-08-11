В Петербурге пройдет литературный воркшоп «Читать или не читать»

16 августа в Библиотечно-культурном комплексе имени Молчанова стартует литературный воркшоп «Читать или не читать». Его будут проводить каждый месяц в один и тот же день и время. Вход свободный для всех желающих.

На каждой встрече будет обсуждаться новая тема: «Петербургские писатели», «Какую книгу прочитать? Проблема выбора», «Вырабатывание хорошего литературного вкуса», «Толстые журналы и периодика», «Художественная литература»и многое другое.

Ведущими-модераторами станут известный российский писатель, член Союза писателей Санкт-Петербурга Павел Алексеев и заведующая библиографическим отделом ЦБС Кировского района Наталья Клюкина.

По итогам воркшопов самые активные слушатели получат благодарности и призы от организаторов.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

Ранее в Петербурге запустили проект по аренде книг «Совиный улей», где любой петербуржец может взять издание напрокат на 14 дней.

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