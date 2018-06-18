Александр Боровский пишет новую книгу о Глазунове, Шоне Скалли и Грише Брускине

Искусствовед, писатель и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Боровский готовит новую книгу, которая будет называться «Групповой портрет с автором». Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью «Собака.ru».

Героями книги самые разные художники: Гриша Брускин, Владимир Овчинников, Шон Скалли, Реза Деракшани, Илья Глазунов или Алексей Беляев-Гинтовт.

«Мои художники — те, с кем я могу мысленно беседовать. Спорить. Брезгливо дистанцироваться. Но мне любопытна мотивировка любого. А в жизни, кстати, вовсе не обязательно встречаться с антагонистами. Есть риск попасть под влияние. Потому что и среди реакционеров (условно назовем) есть личности крупные. Они тебе так мозг запудрят. Это же, кстати, касается и моих друзей: с близкими мне художниками я говорю на личные темы, а не об искусстве», - рассказал искусствовед.

За последний год у заведующего отделом новейших течений Русского музея вышло два нон-фикшн: получивший премию Кандинского сборник эссе и статей «Как-то раз Зевксис с Паррасием…» (хотя в его заглавие вынесены древнегреческие живописцы-соперники, он, конечно, об искусстве современном) и ностальгическая автобиография «Разговоры об (не отнять) искусстве». Наиболее филигранно Александру Давидовичу удаются портреты художников, столь словесно привлекательные, что все их работы тут же хочется увидеть. И желательно вживую!