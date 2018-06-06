Петербурженка собирает деньги на издание книги об «отце» русского балета Мариуса Петипа

К 200-летию со дня рождения «отца» русского балета Мариуса Петипа, петербургский журналист и литератор Наталия Чернышова-Мельник планирует издать о нем книгу.

Для этого она запустила сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta. Книга рассчитана на ценителей искусства балета. Несколько экземпляров Наталия планирует подарить городским библиотекам.

«В книге я расскажу в увлекательной форме историю жизни своего героя: первые театральные опыты под руководством отца, признание зрителей, приглашение работать в России, создание балетов, ставших классикой. Для книги я подобрала фотографии и рисунки, посвященные многолетней деятельности Мастера, его постановкам и окружению», — пишет петербургская журналистка.