Дети Стругацких выложили все произведения писателей в открытый доступ

Дети братьев Стругацких решили выложить в открытый доступ все произведения писателей, включая неопубликованные произведения. Они доступны на официальном сайте.

Об этом сообщил Андрей Борисович Стругацкий на своей странице в Facebook. По его словам, он и Мария Аркадьевна Стругацкая признали свое поражение в борьбе с пиратством, поскольку помимо законопослушных сайтов, выполняющих просьбы по удалению книг из свободного доступа, есть еще "мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных" и справиться с ними не представляется возможным.

"Решением Марии Аркадьевны и Андрея Борисовича Стругацких тексты АБС возвращены в свободный доступ на официальном сайте братьев Стругацких", - написал он.