Путеводитель от Александра Друзя: что посмотреть на Невском проспекте?

Невский проспект.

Аничков мост.

Аничков мост несколько раз перестраивали, в 1842 году его расширили, и было решено по ставить на мосту статуи «Укротителей коней», которые скульптор Петр Клодт изваял для установки на набережной Невы у Академии художеств. То место заняли знаменитые египетские сфинксы, а «Укротителей» перенесли на мост.

Долгое время на западном его конце стояли бронзовые статуи, а на восточном — их гипсовые копии. Когда Клодт отлил в металле вторую пару, Николай I вместо того, чтобы заменить копии, послал скульптуры в подарок прусскому королю. Отливку статуй повторили, но вновь кони были отправлены в качестве подарка, на этот раз королю неаполитанскому. И тогда скульптор изготовил две другие, совершенно оригинальные статуи, дополняющие рассказ об укрощении коня человеком. Они и установлены с восточной стороны моста.

По легенде, Клодт, работая над скульптурами, решился отомстить одному из своих давних обидчиков и изобразил его лицо под хвостом одного из вздыбленных коней. Некоторые, правда, утверждают, что там находится профиль Наполеона и указание унизить императора французов поступило свыше. В любом случае, довольно часто на мосту можно увидеть людей пытающихся удостовериться в существовании этого профиля между ног ближайшего к Аничковому дворцу коня.

Кони Клодта на Аничковом мосту стали символом нашего города. В 1941 году, во время блокады, чтобы защитить статуи от обстрелов, их зарыли в саду Дворца пионеров — Аничкова дворца.

Аничков дворец начал возводить архитектор Михаил Земцов по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Он строился на месте Преображенского полкового двора в память о том, что отсюда зимней ночью 1741 года дочь Петра I в сопровождении гвардейцев отправилась завоевывать престол. Дворец строился больше 10 лет, и заканчивал его придворный архитектор Бартоломео Растрелли. Основным своим фасадом здание обращено к Фонтанке, от которой к нему был проложен канал. Дворец был подарен императрицей графу Алексею Разумовскому, ее соратнику по перевороту и, как говаривали, тайному мужу. Владельцы дворца менялись, в 1770-х он принадлежал князю Потемкину, которому его подарила Екатерина II, некоторое время им владел разбогатевший купец Гостиного двора Шемякин.