Чтение: Как Стив Джобс развивал Pixar и почему продал Disney?

Пролог

«Привет, Стив, не хочешь прогуляться?» - спросил я по телефону.

Была осень 2005 года. За последние десять лет мы со Стивом Джобсом задавали этот вопрос друг другу бессчетное количество раз. Но этот раз был особенным. В тот год Стиву исполнилось пятьдесят, бременем на его плечах лежал рак и давала последствия операция. Обычно наши прогулки и наши разговоры были легкими. У Стива было достаточно забот в Apple. В уходящем году он представил новую линию iPod, включая совершенно новый iPod shuffle и iPod nano, которые ознаменовали начало новой эры для любителей слушать музыку.

Однако в тот день у меня на уме было нечто особенное. Я состоял в совете директоров Pixar, а прежде работал финансовым директором Pixar и был членом правления. Я довольно долго размышлял над этим и чувствовал, что настало время всё обсудить. Стив в последнее время чувствовал себя немного лучше. Так что момент был вполне подходящим.

- Давай, - сказал он. – Заходи. Я у себя.

Мы жили в Старом Пало-Альто, поселке, расположенном всего в миле или двух от Стэндфордского университета, в калифорнийской области Залива. Дом Стива был всего в нескольких минутах ходьбы от моего. Красивый деревенский коттедж в стиле Тюдоров, с каменными стенами и покатой шиферной крышей, располагался на угловом участке. Я прошел через задние ворота и кухонную дверь, где на длинном, грубом деревянном столе, как обычно, были выставлены аппетитные фрукты и закуски. Я поздоровался с семейным поваром, приятным и приветливым, и прошел через кухню в холл, к кабинету Стива.

- Привет, Лоуренс, - с улыбкой сказал Стив, подняв глаза и увидев меня.

- Все еще хочешь прогуляться? – спросил я. – Можем посидеть, если хочешь.

- Давай все же пройдемся, - сказал он. – Хочется глотнуть свежего воздуха.

Прогулки по улицам Пало-Альто бодрили Стива. Он любил его воздух, архитектуру, климат. В ясную и теплую погоду мы шли вдоль по улице, обрамленной дубами, магнолиями и ясенями, проходили самые разные здания, от старых фермерских домов, напоминающих о прежних временах, до больших отремонтированных домовладений, отражающих рост Силиконовой долины. Спустя несколько минут я приступил к тому, что хотел обсудить.

- Я хотел бы поговорить о котировках Pixar, - сказал я.

- В чем дело? – спросил Стив.

- Я думаю, Pixar на распутье, - сказал я. – Его стоимость слишком высока, чтобы еще долго оставаться таковой. Любой допущенный нами промах – любой, даже незначительный, – и стоимость Pixar за одну ночь упадет вдвое, а с ним вдвое уменьшится и твое состояние, - я сделал паузу, а потом добавил. – Мы летаем слишком близко к солнцу. – У нас был невероятный забег: блокбастеры один за другим в течение десяти лет.

- Или Pixar воспользуется своей заоблачной оценкой, чтобы диверсифицировать бизнес, как это сделал Disney, - продолжал я…

- Или мы продаем его Disney, - закончил за меня Стив.

- Да, или мы продаем Disney или любому другому, кто сможет предложить те же возможности диверсификации и защиты Pixar, какие предлагает Дисней.

Однако мы оба знали, что другой такой компании нет.

- Дай мне немного подумать об этом, - ответил Стив. – Я тебя услышал.