«Такие девушки бывают только в сказке» – Горький о Берггольц

«Потом приехал Авербах… По приезде он сразу проявил максимум заинтересованности ко мне. Мы с ним сразу подружились. Ходили, разговаривали, ужинали в Европейской и т.д. Колька, что это за человек, наш Князь! Интересно, что ему 28 лет! А человек два раза был на нелегальной работе в Германии и Франции, его там били, выслеживали и т.д. Да всего не расскажешь. Ведь он, кроме того, член первого ЦК КСМ, организатор его и т.д.

В общем — князь, князь. И (деталь) потом вдруг еще открылась его сторона, вдруг (?) говорит: “неделями тянет к револьверу” и т.д. <…> Ну ладно, потом приезжает небезызвестный тебе Горький. Маршак тянет меня к нему насчет “Костров” (тематические сборники, предназначенные для детей, которые О.Берггольц готовила к печати, литературным консультантом их был С.Маршак – Прим.ред.). Идем, долго говорим (больше я, чем Маршак). Спорим. Горький заинтересован, заражен. Пишет рассказ о Ленине, воззвание относительно “Костров”. Колька, Горький до того милый, хороший парень, что я просто обалдела. Сидела с человеком, который написал “Клима Самгина”, и чувствовала себя лучше, вернее, непринужденнее, чем с Авербахом. Тоже, если писать, книжку надо.

Вечером, после рабочего театра, едем к Горькому ужинать. Зашел разговор о фольклоре, Юрий попросил спеть частушки. Я запела и пела под общими восторгами и просьбами полтора часа. На другой день всем окал, какая есть хорошая девушка, умная и т.д. Сказал, что обязательно я должна прийти к нему, — он будет какие-то капитальные труды по народному творчеству издавать, говорит, что я должна обязательно участвовать, реализовывать свои частушки и пр. В общем, ребята продолжают говорить с каким-то благоговением об отзывах Горького обо мне.

Сегодня с золовкой А.М. (очень хорошая, а сынок его ба-алда!) была у В.В.Лебедева (Художник Владимир Васильевич Лебедев, иллюстратор книги О.Берггольц «Зима-лето попугай» – Прим.ред.). Фраер. Потом завтракали у А.М. Потом поехали в музей ГПУ. Ох, Николка! Какую кучу гадов и мы уничтожили, и сколько еще ее есть, жуть берет… В общем, я была потрясена. Потом мы поехали в ТЮЗ. Была “Хижина дяди Тома” — такое безобразие, что я отупела <…> Э, да за ТЮЗ нужно взяться — во как. Ведь у них даже Франции нет. Перевальцы какие-то, гуманисты, ребят портят, мать их... и вот, очевидно, от этого у меня такое мрачноватое настроение.

Впрочем, нет, — раздражает неопределенность положения. Авербах и Горький считают, что “Костры” настолько мировое дело, что ему нужен особый руководитель. Между прочим, Горький сказал, что это должно быть особое издательство и что он все сделает для этого.

И вот Авербах и Горький решили, что они отзовут меня — и тебя. Через Ц.К. ВЛКСМ. Сейчас же. И вот это-то меня и мучит. С одной стороны, я определенно знаю, что я по-настоящему нужна здесь, для того, чтобы сделать большое настоящее дело. Людей для этого дела нет. Маршаку доверить его — нельзя (подчеркнуто Берггольц. — Н.Г.) при всем его энтузиазме. И в ЛАППе дела — до черта, ЛАПП, оказывается, — слабая организация, а ребята в то же время растут так, что голова кружится от успехов.

А с другой стороны, как же бросить З.К. (ЗК — газета «За коллективизацию», Алма-Ата. Орган крайкома

ВКП(б) Наркомзема. Выходила в 1931 г. – Прим. ред.)? Колька, очень странное дело, ведь тосковала о Ленинграде в Алма-Ата, а приехала — буквально не терпелось ехать работать обратно. Что ж, теперь погастролировала, и в кусты? А орден (Имеются в виду амбициозные планы молодых людей получить

награды за освещение коллективизации в Казахстане в газетах «За коллективизацию» и «Советская степь». Но ордена получены не были – Прим. ред.)? После того, сколько о Казахстане рассказано, как только почувствовала в себе силы для настоящей работы — так… что же получается, Коля? Я в нерешительности. Основное настроение — Казахстан до марта. Но — отзыв? Но — в марте, возращение мое не имеет смысла. Надо положить начало новому издательству, большое дело начать — сейчас.

Но самое основное — ты. Ведь я хорошо помню твой вопль: “В Ленинграде что мне делать?” Это, конечно, и верно, и неверно, очень неверно. Работы много — до черта, Колюша. И — я хочу быть там, где ты. Я… теряюсь без тебя, свет мой!»