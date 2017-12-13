Борис Кириков выпустил завершающую трилогию книгу о петербургском модерне

В петербургском издательстве «Коло» вышла книга историка архитектуры и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Бориса Кирикова, которая завершает его трилогию об архитектуре северного модерна. Об этом сообщает издание «Артгид».

В книге знаток Петербурга исследует общественные здания зрелого и позднего периода, возведение которых происходило на фоне возрождающихся национальных традиций.

Ранее Борис Кириков рассказал в эксклюзивном интервью «Собака.ru» о своей книге «Архитектура петербургского модерна. Общественные здания», ставшей продолжением его бестселлера «Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома».