Магазин «Подписные издания» выпустит книгу «Диалоги с Сокуровым»

Проект «Открытая библиотека» и магазин «Подписные издания» издадут книгу «Диалоги с Сокуровым», в которую войдут беседы режиссера с писателями, общественными деятелями и журналистами. Среди них — писательницы Людмила Улицкая и Светлана Алексиевич, режиссер Кирилл Серебренников, директор «Медузы» Галина Тимченко, протоиерей Алексей Уминский и президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Кроме того, 9 ноября в 19:00 в книжном магазине «Подписные издания» пройдет презентация книги и встреча с режиссером Александром Сокуровым. На ней любой желающий сможет задать свои вопросы. Мероприятие проведет организатор проектов «Открытая библиотека» и «Диалоги» Николай Солодников.

Вход свободный.