От Эйзенштейна до Линча: 7 лучших книг о кино по версии Антона Долина

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Андрей Тарковский. «Запечатленное время» Книга, выросшая из статьи, когда-то опубликованной в журнале «Искусство кино», продается во всех книжных магазинах мира, но так до сих пор полностью не издана в России. Это обстоятельное и поэтичное изложение теории кинематографа как «запечатленного времени», причем не только на материале фильмов самого Тарковского.