От Эйзенштейна до Линча: 7 лучших книг о кино по версии Антона Долина

Самый медийный критик страны Антон Долин успевает все: издать сборник своих эссе «Оттенки русского», запустить в «Родине» курс лекций-кинопоказов в поддержку журнала «Искусство кино» и рекомендовать нам лучшие книги о кинематографе. 

  • Сергей Эйзенштейн

1

Сергей Эйзенштейн. «За кадром. Ключевые работы по теории кино»

Автор фильмов «Броненосец „Потемкин“» и «Иван Грозный» — один из тех, кто придумал современный кинематограф, сделал его из аттракциона искусством (хотя слово «аттракцион» очень любил). Блестящий стиль, юмор, тончайшее и парадоксальное понимание цвета, звука, монтажа: даже если вы в ужасе от картин Эйзенштейна, не прочитать его тексты нельзя.

  • Орсон Уэллс

2

Питер Богданович. «Знакомьтесь — Орсон Уэллс»

Невероятно увлекательная автобиография ключевого режиссера американского кино, создателя легендарного «Гражданина Кейна» (его на протяжении более чем полувека считали лучшим фильмом в истории), в беседах с Питером Богдановичем — критиком и тоже превосходным кинематографистом.

  • Альфред Хичкок и Франсуа Трюффо

3

Франсуа Трюффо. «Хичкок/Трюффо»

Культовая книга-интервью одного важнейшего автора — основоположника французской «Новой волны» Трюффо — с другим, создателем триллера и саспенса, американским британцем Хичкоком. Все секреты мастерства и беглый (но неизменно глубокий) анализ творчества в этом неожиданном диалоге двух, казалось бы, совсем разных художников.

  • Андрей Тарковский

4

Андрей Тарковский. «Запечатленное время»

Книга, выросшая из статьи, когда-то опубликованной в журнале «Искусство кино», продается во всех книжных магазинах мира, но так до сих пор полностью не издана в России. Это обстоятельное и поэтичное изложение теории кинематографа как «запечатленного времени», причем не только на материале фильмов самого Тарковского.

  • Ингмар Бергман

5

Ингмар Бергман. «Латерна Магика»

Мировой бестселлер (и заслуженно), язвительное и поэтичное жизнеописание главного скандинавского режиссера, составленное им самим. Не только разговор о фильмах, но и беспрецедентно откровенные рассказы о семейной жизни, детстве и старении. Оторваться невозможно.

  • Дэвид Линч, фото: Denis Makarenko / Shutterstock.com

6

Дэвид Линч. «Поймать большую рыбу»

Этот сравнительно небольшой и местами откровенно издевательский текст многие считают злой шуткой гения. Ключом к таинственным картинам Линча книга не является ни в малейшей степени. Но уважительному и в то же время легкомысленному отношению к творческому процессу — примерно как к технике медитации — у Линча научиться определенно стоит.

  • Братья Дарденн

7

Люк Дарденн. «За спинами наших картин»

Кропотливый и скрупулезный творческий дневник, показывающий процесс превращения рядовых европейских режиссеров, братьев Жан-Пьера и Люка, в крупнейших кинохудожников XXI века. Учебник по эстетике и этике. Завораживающее чтение, требующее немалой эрудиции и вознаграждающее читателя за внимание потрясающими открытиями.

Проект «Синематека Искусство Кино» – это цикл кинопоказов и лекций, организованных журналом «Искусство Кино». Откроет его два фильма: «Зеркало» Андрея Тарковского и «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера (21 и 22 октября).

Сборник эссе Антона Долина «Оттенки русского» выйдет в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» в ноябре.

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Автор: Елена Анисимова
Опубликовано:
Материал из номера: Октябрь
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