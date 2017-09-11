Татьяна Толстая: «В 1960-е постоянно ощущались дефицит и унижения»

Советский дефицит

В 1960-е мне, как молоденькой девушке, хотелось выглядеть красиво. Небрежная одежда и неважная обувь делали меня несчастной. Нам с сестрой иногда шила то, что мы хотели, знакомая портниха – Валентина Петровна. Делала она это неплохо: включала у себя в коммуналке погромче радио, чтобы соседи не услышали машинку и не настучали на нее за нарушение закона. Одно плохо – шила она всегда тесную одежду. Я у нее спрашивала: «Валентина Петровна, ну почему так узко?» Она отвечала: «Ну, деточка, значит, было мало ткани, а вы полненькая». Как-то я заглянула к Валентине Петровне без предупреждения – она жила в одном доме с моей сестрой, и я заскочила по дороге. Она открывает дверь – и из-за ее плеча я вижу в комнате диван с подушечками. И все они из нашей ткани.

Вообще, тогда постоянно ощущались дефицит и унижения. Валентина Петровна крала ткань и говорила, что я полненькая, а в парикмахерской однажды, посмотрев на мои большие волосы, сказали «Мы казахов и лошадей не стрижем».

В 1963-м из магазинов исчезла мука. Ее выдавали только по спискам в специальных пунктах. Люди называли свою фамилию и получали муку, завернутую в бумажный пакет. Помню, как мы гуляем с няней, а соседняя от нашего дома улица Литераторов в обе стороны вся в дымке – белая-белая от муки. Там был пункт выдачи. Хотя я тогда была ребенком и не смыслила толком, что происходило и как людям нелегко.