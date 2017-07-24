Чтение летом: 14 рекомендаций от Аствацатурова, Водолазкина и других писателей

Михаил Иванов, совладелец магазина «Подписные издания»

Если говорить о незанудном, guilty pleasure чтении, то недавно переиздали один из лучших романов Трумена Капоте «Хладнокровное убийство». Книга абсолютно художественная, но основана на реальном расследовании, которое проводил писатель, и положила начало так называемой «новой журналистике». Также советую «Дверь в лето» известного фантаста Роберта Хайнлайна — историю о поисках любви и счастья молодого инженера-изобретателя и его кота. При этом питомцу — лучшему другу и компаньону по путешествиям во времени — в книге отведено практически столько же места, сколько и главному герою. Наконец, впервые на русском издали книгу «Лабиринты» Фридриха Дюрренматта, немецкоязычного писателя и драматурга военного времени. Она состоит из набросков, воспоминаний и размышлений, которые, переплетаясь, создают единый организм. Также в сборник вошла повесть-притча «Зимняя война в Тибете», считающаяся вершиной его прозы».