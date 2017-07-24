Лучший роман Трумена Капоте, приключение ученого и его кота, а также все, что вы хотели знать о футболе, но боялись спросить — отвечаем на извечный вопрос, что бы почитать. Писатели и книгочеи от Евгения Водолазкина до Андрея Аствацатурова составили для нас список литературы на лето.
Чтение летом: 14 рекомендаций от Аствацатурова, Водолазкина и других писателей
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Сергей Носов, писатель
Рекомендую в паре две книги, названия которых говорят сами за себя. Первая — «Это футбол! Писатели на стадионе». В ней собраны очерки и рассказы от Ильи Ильфа и Евгения Петрова до современных Сергея Шаргунова и Александра Терехова — как раз актуально к Кубку Конфедерации, финал которого придется на июль. Вторая — «Философия возможных миров» Александра Секацкого. Это не самое легкое чтение, но пусть будет компенсацией к футболу — нечто абсолютно противоположное».
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Павел Крусанов, писатель и издатель
Для летнего чтения подходит книга Вячеслава Рыбакова «На мохнатой спине», недавно ставшая лауреатом премии Стругацких. Название пугает, но это всего лишь цитата из поэмы Александра Блока «Соловьиный сад». Рыбаков — автор известный, писал под псевдонимом Хольм ван Зайчик и под своим именем. Новый роман — это увлекательная реалистическая фантазия про преддверие Второй мировой войны — 1939 год. Также рекомендую «Эту страну» нашей петербургской писательницы Фигль-Мигль. В книге реализуется постулат философии Николая Федорова о воскрешении ушедших поколений: организована госпрограмма по оживлению незаконно репрессированных в 1920–1930-е годы. Это почти детектив: с расследованиями, ограблениями и взрывами. Ведь воскрешенные — пламенные революционеры: эсеры и анархисты. Они как ушли в состоянии небратства из этого мира, в нем же и вернулись».
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Михаил Иванов, совладелец магазина «Подписные издания»
Если говорить о незанудном, guilty pleasure чтении, то недавно переиздали один из лучших романов Трумена Капоте «Хладнокровное убийство». Книга абсолютно художественная, но основана на реальном расследовании, которое проводил писатель, и положила начало так называемой «новой журналистике». Также советую «Дверь в лето» известного фантаста Роберта Хайнлайна — историю о поисках любви и счастья молодого инженера-изобретателя и его кота. При этом питомцу — лучшему другу и компаньону по путешествиям во времени — в книге отведено практически столько же места, сколько и главному герою. Наконец, впервые на русском издали книгу «Лабиринты» Фридриха Дюрренматта, немецкоязычного писателя и драматурга военного времени. Она состоит из набросков, воспоминаний и размышлений, которые, переплетаясь, создают единый организм. Также в сборник вошла повесть-притча «Зимняя война в Тибете», считающаяся вершиной его прозы».
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Евгений Водолазкин, писатель
По-моему, хит летнего сезона — сборник «В Питере жить», очерки для которого написали знаменитые петербуржцы. Это не просто научные изыскания о городе, а живые интересные истории. В пару к этой книге можно прочитать аналогичную о столице «Москва: место встречи». Она предшествовала нашей версии, и в некоторой степени ее успех стал первотолчком. Также советую «Тайный год» Михаила Гиголашвили — это написанный очень интересным языком роман об Иване Грозном, который понравится всем, кто любит историю. Еще среди рекомендаций — блистательная книга «Поклонение волхвов» отличного стилиста Сухбата Афлатуни. Она не о библейском сюжете, как можно заключить из названия, а о бытовании одной семьи в разные века».
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Андрей Аствацатуров, писатель
Советую роман Анны Козловой «F20», который в июне стал лучшим на «Нацбесте». Это чтение не самое веселое, но легкое и в целом жизнеутверждающее. Также в числе рекомендаций — роман Андрея Рубанова «Патриот» и книга нашего земляка Германа Садулаева «Иван Ауслендер». Это все не такие уж пляжные вещи, но они не тяжелые, и летом, как мне кажется, с ними прекрасно можно провести время».
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