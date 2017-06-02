о романе «Головастик и святые» Андрея Филимонова

Текст Андрея Филимонова представляет собой какую-то скоморошью болтовню и не более того, но в ней все как-то ладно построено и никаких протестов не вызывает — это плюс, — сплошь выдумки, стилизация, невинные глупости. И без претензий, а это второй плюс. Однако присутствует и некое рациональное зерно, что запишем в еще один плюс. И все это в обрамлении псевдогеографии и псевдоэтнографии. Тут имеется все, что нужно, вплоть до боевых действий и массовых беспорядков, какая-то отцветшая чертовщина, свои кудесники и мастера — типа блоху подковать на коленке. Какие-то карикатурные характеры и балаганные маски, что тоже в плюс. И все это пронизано определенной эротикой на грани похабщины, что уж вообще целых два плюса, если не больше.