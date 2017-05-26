Елизавета Боярская В моем детстве, думаю, что к счастью, не было компьютеров, поэтому, конечно, мы очень много гуляли. Мама возила меня на санках в Михайловский сад и тогда, о как это было прекрасно! — можно было скатываться хоть кубарем, хоть на ледянках прямо в замерзший пруд, что позади Русского музея. Сколько там было детей, какие фантастические горки! Мы могли там беситься часами... очень жалко, что сейчас он огорожен. Когда-то там был каток, его мы тоже не обходили стороной. А летом больше носились по дворам-колодцам на набережной Мойки. Во дворах Капеллы играли в али- бабу, казаки-разбойники, городки, классики, вышибало, прыгали на резиночке. Сколько игр разных было, не счесть, и сколько друзей во дворах... Когда случился путч 1991 года, мне еще не было шести лет. Мы с мамой и братом полетели в родной город мамы Ташкент навестить дедушку. Мы пробыли там буквально несколько дней, как вдруг в срочном порядке стали собирать чемоданы и менять билеты, чтобы вылететь в Ленинград как можно скорее: мама боялась, что нас могут просто не выпустить из Узбекистана и не пустить домой... С “высоты” своего пятилетнего возраста я, конечно, не могла прочувствовать и оценить ситуацию с политической точки зрения. Помню, как круто поменялось мое детское сознание, когда, спустя короткое время, в нашу с братом жизнь хлынули невиданные яства и изобилия... Началось все с “Фиесты” (предок нынешней “Фанты”), которую все в том же гастрономе на Конюшенной площади продавали на разлив в свою тару. И дальше понеслось: жвачки, кока-кола, сникерсы, эмэмдемсы, чупа-чупсы, чипсы... Папа стал ездить на гастроли за границу, и его возвращения мы ждали с замиранием сердца: когда откроется чемодан, и из него вывалится счастье всех цветов радуги: платья, заколочки, носочки, кроссовки, костюмчики, барби, машинки, сладости... чего там только не было — и все только нам с Сережей!