Ребенок не может расти в позитивном вакууме. Иначе, когда позже ему придется столкнуться с реальностью, он окажется к ней не готов. У нее много оттенков, и мы не должны раскрашивать все вокруг исключительно в светлые тона. Но при этом нужно четко понимать, чего детям до определенного возраста знать не стоит. Я бы точно не стала рассказывать малышам про Холокост. Но ребенок восьми-девяти лет уже способен это воспринять. В этом плане мне нравится Дом-музей Анны Франк в Амстердаме — в нем много мультимедийных технологий, которые позволяют максимально осторожно и бережно донести трагическую информацию до детского сознания. Подача здесь очень важна — нельзя перегнуть палку. Да Винчи говорил, что искусство должно нести свет и надежду. Мы можем показывать ребенку разные явления истории, но сохраняя при этом его веру в людей, в лучшее.

Мои бабушка и дедушка в блокаду Ленинграда были подростками. В нашей семье о том времени не любили говорить, но перед смертью дед поведал мне, что больше всего запомнил постоянное уничтожающее чувство голода. При этом единственной конфетой тогда он хотел поделиться с младшим братом, хотя тому было всего несколько месяцев и, конечно, съесть он бы ее не смог. Что в этой истории увидит ребенок? Не только трагедию, но и любовь, заботу, силу духа. Так дети узнают о человеческих ценностях. Важно не превращать рассказы в назидание, это должны быть истории, обращенные к сердцу ребенка.