Автор «Гарри Поттера» извинилась за гибель Северуса Снейпа
Британская писательница Джоан Роулинг извинилась в твиттере за гибель героя поттерианы Северуса Снейпа.
Во вторник, 2 мая, отмечается годовщина Битвы за Хогвартс – ключевого противостояния в поттериане. В этот день Роулинг по традиции приносит свои извинения за смерть того или иного персонажа.
«Пожалуйста, не начинайте из-за этого перепалку, но в этом году я бы хотела извиниться за убийство (шепчет)... Снейпа», – заявила Роулинг, после чего, по ее словам, она «убежала в укрытие».
В 2016 году писательница принесла извинения за то, что «убила» профессора Римуса Люпина.
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