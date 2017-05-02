Автор «Гарри Поттера» извинилась за гибель Северуса Снейпа

Британская писательница Джоан Роулинг извинилась в твиттере за гибель героя поттерианы Северуса Снейпа.

Во вторник, 2 мая, отмечается годовщина Битвы за Хогвартс – ключевого противостояния в поттериане. В этот день Роулинг по традиции приносит свои извинения за смерть того или иного персонажа.

«Пожалуйста, не начинайте из-за этого перепалку, но в этом году я бы хотела извиниться за убийство (шепчет)... Снейпа», – заявила Роулинг, после чего, по ее словам, она «убежала в укрытие».

В 2016 году писательница принесла извинения за то, что «убила» профессора Римуса Люпина.

По материалам «Фонтанки.ру»