Пелевин и Сорокин вошли в лонг-лист «Большой книги»

Совет экспертов премии «Большая книга» назвал романы, вошедшие в длинный список.

Так, на получение премии в двенадцатом сезоне претендуют: роман «Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами» Виктора Пелевина, «Бабий ветер» Дины Рубиной, «Манарага» Владимира Сорокина, «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина, «Патриот» Андрея Рубанова» и другие работы.

Всего заявки подали более двухсот авторов, но в длинный список вошло 34 романа – самый короткий длинный список в истории «Большой книги».

«Большая книга» — вторая по величине литературная награда в мире по размеру призового фонда после Нобелевской премии. Денежное содержание первой премии — 3 миллиона рублей, второй — 1,5 миллиона рублей, третьей — 1 миллион рублей.

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В 2017 году выйдет фильм «Empire V» по роману Пелевина

Стали известны лауреаты премии «Большая книга»

7 самых ожидаемых книжных новинок мая

Выходит новый роман Виктора Пелевина

Борис Гребенщиков: «Не считаться с миром глупо, подстраиваться под него – себе дороже»

Аудиокнига: отрывок из нового романа Владимира Сорокина «Манарага»

Владимир Сорокин написал новый роман «Манарага»

Названы самые популярные книги 2016 года