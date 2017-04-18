Пелевин и Сорокин вошли в лонг-лист «Большой книги»

Совет экспертов премии «Большая книга» назвал романы, вошедшие в длинный список.

Так, на получение премии в двенадцатом сезоне претендуют: роман «Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами» Виктора Пелевина, «Бабий ветер» Дины Рубиной, «Манарага» Владимира Сорокина, «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина, «Патриот» Андрея Рубанова» и другие работы.

Всего заявки подали более двухсот авторов, но в длинный список вошло 34 романа – самый короткий длинный список в истории «Большой книги».

«Большая книга» — вторая по величине литературная награда в мире по размеру призового фонда после Нобелевской премии. Денежное содержание первой премии — 3 миллиона рублей, второй — 1,5 миллиона рублей, третьей — 1 миллион рублей.