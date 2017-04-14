Роман Фигля-Мигля вошел в шорт-лист «Нацбеста»

Литературная премия «Национальный бестселлер»-2017 на своем сайте опубликовала шорт-лист.

В финал вышли семь книг: роман «Эта страна» таинственного писателя Фигля-Мигля о воскрешении репрессированных граждан; книга о диагнозе «F20» Анны Козловой; том, состоящий из небольших историй-глав от писателя и художника Александра Бренера «Жития убиенных художников»; роман о простых российских деревенских людях «Головастик и святые» Андрея Филимонова; книга об эксцентричном банкире «Патриот» Андрея Рубанова, сборник рассказов «Родина» Елены Долгопят и экскурс в историю «Тень Мазепы» Сергея Белякова.

В этом году членами жюри стали лауреат «Нацбеста»-2016 Леонид Юзефович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, композитор Настасья Хрущева, актриса Анна Ковальчук, режиссер Борис Хлебников, архитектор Сергей Чобан и репер Баста.

«Нацбест» объявит победителя 3 июня.

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