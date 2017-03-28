Премия «Русский Букер» лишилась финансирования. В марте награда традиционно объявляет об условиях конкурса на текущий год, но в этот раз на сайте появилось обращение от комитета, в котором сказано, что «Букер» стоит на распутье из-за истекшего контракта со спонсором.

Из сообщения комитета премии на сайте А вот имени нового спонсора мы пока что не можем назвать – поскольку его нет. Мы ведем переговоры, строим планы: сумеем ли мы провести полномасштабный конкурс, будем ли вынуждены ограничиться сокращенным вариантом – как 5 лет назад, когда мы провели «Букер десятилетия», или…».

Авторы обращения также отмечают, что закрыть премию достаточно просто, а возродить — практически невозможно. «Мы постараемся, чтобы худшее не произошло. И будем своевременно информировать об обстоятельствах премии, успехах (или неуспехах) наших поисков и принимаемых нами решениях», — заключил комитет премию.

Отметим, что «Русский Букер» — это старейшая в России независимая литературная премия. Ее обладателями в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая Михаил Бутов и другие.