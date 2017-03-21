Наследники братьев Стругацких выложили их тексты в свободный доступ
Наследники братьев Стругацких Мария Аркадьевна и Андрей Борисович выложили их тексты в свободный доступ на официальном сайте писателей.
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Из сообщения Андрея Стругацкого
В одной старой песенке пелось: "И в борьбе с зелёным змеем побеждает змей!".
А посему позвольте огласить следующий вердикт. Решением Марии Аркадьевны и Андрея Борисовича Стругацких тексты АБС возвращены в свободный доступ на официальном сайте братьев Стругацких».
Добавим, что ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Стругацкий». Правообладателем бренда стала невестка Бориса Стругацкого Светлана.
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