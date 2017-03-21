Наследники братьев Стругацких выложили их тексты в свободный доступ

Наследники братьев Стругацких Мария Аркадьевна и Андрей Борисович выложили их тексты в свободный доступ на официальном сайте писателей.

Из сообщения Андрея Стругацкого

В одной старой песенке пелось: "И в борьбе с зелёным змеем побеждает змей!".
Вот так же и у нас: попытались мы бороться с пиратством в интернете, но пиратство, увы, победило! Законопослушные сайты выполнили нашу просьбу убрать книги Стругацких из свободного доступа, но, к сожалению, существуют ещё мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных, и одолеть их, увы, совершенно невозможно...

А посему позвольте огласить следующий вердикт. Решением Марии Аркадьевны и Андрея Борисовича Стругацких тексты АБС возвращены в свободный доступ на официальном сайте братьев Стругацких».

Добавим, что ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Стругацкий». Правообладателем бренда стала невестка Бориса Стругацкого Светлана.  

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