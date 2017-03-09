Борис Акунин выпустил утопию про счастливый 1937-й

Писатель Борис Акунин, автор детективов об Эрасте Фандорине и активный общественный деятель, выпустил в издательстве «Захаровъ» книгу-утопию  (или альтернативную историю) «Счастливая Россия». О том, что роман, действие которого происходит в 1937 году, в начале большого сталинского террора, закончен, автор сообщил еще в конце прошлого года.

Накануне поступления романа в книжные магазины, Григорий Чхартишвили, пишущий художественные тексты под псевдонимом Борис Акунин, отметил в своем блоке в соцсети Facebook: «Сегодня у меня выходит новый роман. Для тех, кто не прочтет, даю краткое содержание со спойлером:
Это роман про то, как в нашей стране все всегда было плохо, а потом все всегда станет очень хорошо. Только не скоро. Одним словом, это честная утопия. Безо всякого ерничанья и постмодернизма.
В жизни не писал ничего до такой степени оптимистического, даже в стародавних "Сказках для идиотов"».

Купить новый роман Акунина, кроме обычной бумажной версии, можно сразу в нескольких форматах и на нескольких интернет-ресурсах. 

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