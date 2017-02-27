Вышел новый роман таинственного писателя Фигля-Мигля

В продажу поступил новый роман «Эта страна» таинственного писателя Фигля-Мигля.

По сюжету президент РФ подписывает указ о воскрешении граждан, репрессированных в 20-е — 30-е годы прошлого века. В романе исследуется вопрос, смогут ли воскресшие найти себе место в новой жизни. В центре событий окажется молодой столичный ученый.

«Эта страна» — это захватывающий детектив и одновременно серьезное размышление о власти, вирусе революционности и природе русской истории.