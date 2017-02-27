Вышел новый роман таинственного писателя Фигля-Мигля

В продажу поступил новый роман «Эта страна» таинственного писателя Фигля-Мигля.

По сюжету президент РФ подписывает указ о воскрешении граждан, репрессированных в 20-е — 30-е годы прошлого века. В романе исследуется вопрос, смогут ли воскресшие найти себе место в новой жизни. В центре событий окажется молодой столичный ученый.

«Эта страна» — это захватывающий детектив и одновременно серьезное размышление о власти, вирусе революционности и природе русской истории.

Добавим, что Фигль-Мигль — филолог-русист, автор нашумевших абсурдистских романов «Щастье», «Ты так любишь эти фильмы» и «Волки и медведи», за последний из которых она получила премию «Нацбест».

Писательница также была номинирована нашим журналом на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Впервые Фигль-Мигль появилась на публике на церемонии награждения и дала нам интервью.

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