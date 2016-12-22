Джоан Роулинг объявила, что пишет новый роман

Роулинг подчеркнула, что новый роман не связан с ее предыдущей книгой «Фантастические звери и места их обитания». Но другие подробности писательница раскрывать отказалась.

Добавим, что в сентябре на сайте компании Pottermore в цифровом варианте опубликовали три новых книги Джоан Роулинг о мире Гарри Поттера.

Первая история называется «Хогвартс: Неполный и ненадежный путеводитель» и рассказывает о школе чародейства и волшебства. Во второй книге «Рассказы из Хогвартса о власти, политике и проказниках-полтергейстах» речь идет о «темных корнях волшебного мира». А третья — «Рассказы из Хогвартса о героизме, испытаниях и опасных увлечениях» — посвящена сотрудникам Хогвартса. Рассказы содержат по десять тысяч слов.