Джоан Роулинг объявила, что пишет новый роман

Автор поттерианы Джоан Роулинг работает над новым романом. Об этом писательница заявила в своем Twitter.

Подписчица спросила Роулинг в ее микроблоге, собирается ли писательница выпускать новую книгу. Британка ответила: «Я сейчас работаю над ней (буквально)».

 

Роулинг подчеркнула, что новый роман не связан с ее предыдущей книгой «Фантастические звери и места их обитания». Но другие подробности писательница раскрывать отказалась.

Добавим, что в сентябре на сайте компании Pottermore в цифровом варианте опубликовали три новых книги Джоан Роулинг о мире Гарри Поттера.

Первая история называется «Хогвартс: Неполный и ненадежный путеводитель» и рассказывает о школе чародейства и волшебства. Во второй книге «Рассказы из Хогвартса о власти, политике и проказниках-полтергейстах» речь идет о «темных корнях волшебного мира». А третья — «Рассказы из Хогвартса о героизме, испытаниях и опасных увлечениях» — посвящена сотрудникам Хогвартса. Рассказы содержат по десять тысяч слов.

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