Джоан Роулинг объявила, что пишет новый роман
Автор поттерианы Джоан Роулинг работает над новым романом. Об этом писательница заявила в своем Twitter.
Подписчица спросила Роулинг в ее микроблоге, собирается ли писательница выпускать новую книгу. Британка ответила: «Я сейчас работаю над ней (буквально)».
I'm working on it (literally). And thank you! https://t.co/vA6CZcVhRW— J.K. Rowling (@jk_rowling) December 21, 2016
Роулинг подчеркнула, что новый роман не связан с ее предыдущей книгой «Фантастические звери и места их обитания». Но другие подробности писательница раскрывать отказалась.
Добавим, что в сентябре на сайте компании Pottermore в цифровом варианте опубликовали три новых книги Джоан Роулинг о мире Гарри Поттера.
Первая история называется «Хогвартс: Неполный и ненадежный путеводитель» и рассказывает о школе чародейства и волшебства. Во второй книге «Рассказы из Хогвартса о власти, политике и проказниках-полтергейстах» речь идет о «темных корнях волшебного мира». А третья — «Рассказы из Хогвартса о героизме, испытаниях и опасных увлечениях» — посвящена сотрудникам Хогвартса. Рассказы содержат по десять тысяч слов.
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