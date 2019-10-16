В эти выходные в Бертгольд-центре пройдет первый в Петербурге фестиваль фотокниг и зинов Photobookzineprintpressfest. «Собака.ru» рассказывает о книге с фотографиями представителей Поколения Z «Вглядываясь в постсоветское», которую можно будет посмотреть на фестивале.
Поколение Z в советских декорациях: книга фотографа Александра Веревкина «Вглядываясь в постсоветское»
Я учился на астронома на Матмехе СПбГУ, а после выпуска решил больше времени уделять фотографии. Тема космоса осталась в моих фотокнигах и сериях, например, в проекте «Кластер Е» я прослеживал связь между временем, фотографией и пространством. Когда смотришь на снимок — то видишь прошлое, и со звездами то же самое. На 4-ую Уральскую биеннале 2017 года попал мой проект «Интервенция» — цифровые коллажи, где норвежский пейзаж миксовался с рисунком камуфляжа российской армии «цифровая флора». В этой серии я вмешивался в изображение — одновременно это была отсылка к военной интервенции.
Над книгой “Gazing at the Post-Soviet”/ «Вглядываясь в постсоветское» я работал несколько лет, в нее вошло 88 фотографий, сделанных в Петербурге, Приозерске, Волхове, Заполярном, Мурманске, Никеле, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Новгороде, Волгограде, Москве, Новосибирске, Бресте, Минске. Я родился в 1987 году, поэтому немного зацепил советскую реальность, ходил в детский сад. И хотя помню мало, но чувствую, что на мне отразилась та эпоха. Сейчас я наблюдаю за молодыми людьми, поколением Z, которые о Советском Союзе знают только из рассказов и книг, их сформировало другое время. У них другой образ мышления. При этом ребята существуют в городском пространстве, которое остается советским: здания, памятники, символика. Книга состоит из портретов и пейзажей — на каждом развороте читатель видит противопоставление. Для меня важно понятие взгляда — я снимаю так, чтобы портреты можно было рассматривать долго-долго и пристально, как на пейзаж. Особенно меня интересовали визуальные признаки в людях или ситуациях, где я оказывался, выявляющие резкий разрыв между двумя эпохами: советского и постсоветского. Макет книги мне помогала делать Анастасия Макаренко, куратор галереи «Егорка». Сейчас «Вглядываясь в постсоветское» существует только в виде выставочного эксземпляра, созданного специально к фестивалю, в дальнейшем я планирую издать ее тиражом 50-100 экземпляров.
Знак на въезде в город Заполярный Мурманской области, где я был в 2015 году во время работы над проектом-исследованием на тему границы. Я фотографировал заправки в приграничной зоне, на которые часто приезжают норвежцы, чтобы сэкономить на бензине примерно вдвое. Это возможно благодаря соглашению о безвизовом режиме для нескольких городов, Заполярный в их числе. Именно там я обнаружил самую странную заправку из всех: без вывесок и надписей, но работающую. В городе есть одна единственная гостиница, советского типа, куда практически невозможно заселиться без командировочного удостоверения из-за правил приграничной зоны.
С этих фотографий, пожалуй, началась моя серия о постсоветском поколении. Я поехал в Приозерск в выходной день и нашел там интересное место — железная дорога идёт над озером. Вокруг нее тусовалось много ребят, кто-то прыгал в воду с моста. Я заметил, что две девушки медленно идут вдоль железной дороги прямо по путям и предложил одной из них сфотографироваться. Так получилась фотография, где она смотрит в кадр. Затем они пошли дальше, и я зафиксировал момент, когда она убирала телефон в задний карман. Получилась одна из ключевых фотографий в этой серии, хотя я не сразу обратил на неё внимание.
Стена пятиэтажки в микрорайоне города Волхов. Я поехал туда, потому что никогда не был, хотя это довольно близко от Петербурга. Вторую похожую стену я заснял летом в районе конструктивистских кварталов на Нарвской — это одно из моих любимых мест в городе.
Это район парка Интернационалистов в Купчино, где есть карьеры и озера, а вокруг много панельных домов. Я гулял в этом месте и увидел купающихся местных жителей, все ныряли со странной вышки из шин. Один парень залез на неё и долго стоял, смотря в разные стороны. У меня есть несколько вариантов этой мизансцены, но я выбрал тот, где герой стоит спиной, а люди в воде смотрят на него.
Два года назад мне нужно было сфотографировать «Рабочего и колхозницу» для одного зарубежного издательства, делавшего открытки с видами Москвы. Я уже закончил съемки и шёл к метро. Внезапно увидел на перекрестке сцену, которую не видел с конца 90-х. Парень подходил к машинам, стоящим на светофоре и, пока горел красный, предлагал протереть лобовое стекло. Почти никто не соглашался. Это было так непривычно, что какое-то время я просто наблюдал. Погода была отвратительная, парня было очень жалко — его работа никому не была нужна. Когда он отошел с дороги, я сфотографировал его на фоне памятника.
В июне этого года я шел по Кузнечному переулку мимо овощного ларька. Обычно я не заглядываю, что происходит за стеклом. Остановился я потому, что внутри сидел парень, непривычно молодой для сферы уличной торговли. Он был погружен в телефон и выглядел абсолютно расслабленным. Сначала я стеснялся сделать кадр с ним, решил просто купить клубники. Парень был довольно вежливый и приятный в общении, поэтому я спросил, могу ли его сфотографировать в этой позе, которая меня привлекла.
Портрет девочки с воздушными шарами я сделал в Кронштадте. Мы с подругой ездили туда смотреть парад на День Военно-Моского флота. Одна из улиц в самом центре была частично перекрыта, там сделали пешеходную зону с кафе и различными лавками. В одной из них сидела эта девушка с шарами и залипала в телефоне. Когда я стал снимать, её позвала коллега, и она отвлекалась на меня. Получилось то, что на мгновение она смотрела прямо в камеру.
Я сделал этот кадр в в январе, в один из самых снежных дней в этом году. Я шел на выставку «Христос в темнице» в Манеже и проходил мимо Дворцовой площади. Там была репетиция военного парада ко Дню снятия блокады, поэтому все было оцеплено по периметру солдатами. Их одежда была почти полностью засыпана снегом, но форма все равно выделялась на белом фоне. Это было похоже на сцену из «Матрицы». Я сделал несколько снимков, но понравился мне только один кадр — где парень практически не реагировал на мою камеру.
Как-то в Новой Ладоге я стоял на автостанции и пытался уехать. Внезапно я увидел, что передо мной стоит автобус из советского времени, со странными окнами. Сам он был серый, а погода была пасмурная. В такой ситуации зеленоватые стекла контрастировали с окружающей действительностью.
Когда я был в Архангельске, то на один день поехал в Северодвинск. Это очень странное место, похожее немного на насыпь на Васильевском острове: с одной стороны Белое море, с другой — панельные многоэтажки. Между ними огромное пространство, заросшее кустами и травой, из-за которого моря почти не видно, и в то же время это — променад: по зарослям идет заброшенная железная дорога, и вдоль неё гуляют местные жители. Парень на фотографии был одет во всё черное, но выражение лица у него было задумчиво-отрешённое. Уже позже я заметил, что в кадр попал черный дым где-то сзади.
Лестница, где сидит девочка, находится в ДК Газа — важное место для этой серии, там я сделал несколько картинок. Как-то я пришел в ДК на маркет — мои друзья участвовали и делали татуировки. На мероприятии было довольно скучно, и я стал фотографировать людей, которые меня чем-то визуально зацепили. Девушку на фото зовут Ника. Меня привлекло, я думаю, сочетание деталей её одежды с интерьерами ДК Газа. Позже я узнал, что у Ники и ее друзей есть своё самоорганизованное творческое объединение «Сякий стиль», почти все они фотографы. Через какое-то время она позвала меня на их выставку под названием «Мутный глаз». Там я сделал ещё одну фотографию — незнакомая девушка просто вытирала помаду, я не просил ее позировать.
Этот танк стоит в Новгороде возле Кремля, со стороны реки. Из-за размера он кажется игрушечным. Когда я шел мимо, несколько подростков сидели на нем, причем один прямо на пушке. Они были одеты очень модно и, очевидно, не имели ничего общего с идеологией прошлого, а их облик контрастировал с устаревшей техникой времен войны.
Однажды я случайно наткнулся на инстаграм минского парня по имени Максим, и мы познакомились в интернете. Мне понравилось, что он активно пробует себя в роли модели для съёмок и к тому же сам занимается фотографией. Я хотел сфотографировать его в Минске, но нам не удалось состыковаться. Повезло, что через какое-то время он оказался ненадолго в Петербурге. Я знал, что Максим увлекается архитектурой советского модернизма, поэтому выбрал для съемки окрестности метро «Приморская». В итоге фотография стала обложкой книги. Ещё несколько кадров я сделал в районе «Нарвской» и Кировского завода. В этом году он поступил в университет в Вильнюсе и планирует стать дизайнером.
Эта фотография сделана на пляже в Таганроге. Я ездил туда пару лет назад на выходные, в декабре. Сам город мне не показался особенно интересным, но я набрел на очень длинный пляж, по которому я много гулял — была отличная погода. Кусок бетона я снял без какой-то цели — просто странный объект привлек мое внимание. Этот кадр — завершающий в моей книге, первая фотография проекта также была сделана на море — где парень лежит на надувном матрасе. Настроение между первой и последней заметно отличается — я решил закольцевать повествование таким образом
Фестиваль Photobookzineprintpressfest
Бертгольд центр
19 и 20 октября 14:00–22:00
Вход свободный
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