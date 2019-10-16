Поколение Z в советских декорациях: книга фотографа Александра Веревкина «Вглядываясь в постсоветское»

Над книгой “Gazing at the Post-Soviet”/ «Вглядываясь в постсоветское» я работал несколько лет, в нее вошло 88 фотографий, сделанных в Петербурге, Приозерске, Волхове, Заполярном, Мурманске, Никеле, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Новгороде, Волгограде, Москве, Новосибирске, Бресте, Минске. Я родился в 1987 году, поэтому немного зацепил советскую реальность, ходил в детский сад. И хотя помню мало, но чувствую, что на мне отразилась та эпоха. Сейчас я наблюдаю за молодыми людьми, поколением Z, которые о Советском Союзе знают только из рассказов и книг, их сформировало другое время. У них другой образ мышления. При этом ребята существуют в городском пространстве, которое остается советским: здания, памятники, символика. Книга состоит из портретов и пейзажей — на каждом развороте читатель видит противопоставление. Для меня важно понятие взгляда — я снимаю так, чтобы портреты можно было рассматривать долго-долго и пристально, как на пейзаж. Особенно меня интересовали визуальные признаки в людях или ситуациях, где я оказывался, выявляющие резкий разрыв между двумя эпохами: советского и постсоветского. Макет книги мне помогала делать Анастасия Макаренко, куратор галереи «Егорка». Сейчас «Вглядываясь в постсоветское» существует только в виде выставочного эксземпляра, созданного специально к фестивалю, в дальнейшем я планирую издать ее тиражом 50-100 экземпляров.